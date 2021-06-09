BM'de oy kullanma hakları askıya alınmıştı: Zarif'ten Guterres'e mektup
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulun'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmeleri üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zarif, Guterres'e yazdığı mektupta ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle aidatlarını ödeyemediklerini belirterek "aidatları ödemedikleri gerekçesiyle oy haklarının askıya alınmasını reddettiklerini" ifade etti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yaptırımları yeniden hayata geçirdiğini ve Joe Biden'ın da bunu müzakerelerde "baskı aracı olarak kullandığını" savunan Zarif, BM'nin oy hakkını askıya alarak İran'ı cezalandırdığını ve bunun "mantığa aykırı yanlış bir karar" olduğunu kaydetti.
'KAYITSIZ KALINDI'
Yaptırımlar nedeniyle İran'ın BM ve diğer uluslararası kuruluşlara aidatları ödeyemediğini hatırlatan Zarif, "İran, BMGK'nin daimi üyelerinden birinin (ABD) zoruyla bırakın BM'ye olan aidatları ödemeyi para transferi ve gıda ile ilaç alma hakkından dahi mahrum bırakıldı. Ne yazık ki BM Genel Sekreterliği 3 sene boyunca insanlığa karşı işlenen bu suçlara kayıtsız kalmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda oldukları finansal katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmişti.
BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma da 4 Haziran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin şu aşamada BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkının olmadığını söyledi.
İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için en az 16 milyon 251 bin dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de 29 bin 365 bin dolar BM'ye ödeme yapması gerekiyor.
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