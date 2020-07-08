BM'den pandemi sonrası dünyayı bekleyen iki senaryo

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:33

İsveç’te yayın yapan Aftonbladet'e konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e göre, birinci iyimser senaryoda ülkeler mevcut durumla başa çıkabilecek. Buna göre, kuzey ülkeleri başarılı bir iyileşme planı geliştirecek ve gelişmekte olan ülkeler yardım alacak.

Kovid-19 aşısının dokuz ay içinde ortaya çıkacağı ve herkesin ulaşabileceğini umut ettiğini dile getiren Guterres, olayların bu şekilde gelişmesi ve ekonominin iyileşmeye başlaması durumunda, iki ya da üç yıl sonra dünyanın normale dönebileceğini ifade etti.

Guterres, ülkelerin eylemlerini koordine etmemesi durumunda kötümser bir senaryonun ortaya çıkmasının mümkün olduğunu belirterek, yeni virüs salgınlarının ortaya çıkacabileceğini ve gelişmekte olan ülkelerdeki durumun daha da kötüleşeceğini kaydetti.

Aşı üzerinde yürütülen çalışmaların uzun sürmesi veya bunun için sıkı bir rekabetin başlamasının yanı sıra, bundan ekonomik açıdan daha güçlü ülkelerin faydalanmasının da durumu kötüleştireceğini belirten Guterres, "Bu senaryo hayata geçirilirse, ayrımcılığın, popülizmin ve yabancı düşmanlığının nasıl büyüdüğüne tanık olacağız" dedi.

Böyle bir durumda her ülkenin kendi başına hareket edeceğini ve dünyanın ortak sorunların çözümü için birleşik bir yönetimi organize edemeyeceğine vurgu yapan Guterres, bunun en az beş veya altı yıl sürecek bir küresel depresyona neden olabileceği konusunda uyardı.

Dünyanın hangi yönde hareket ettiğini söylemenin zor olacağını, ancak mümkün olan her şeyi yapmaya ve en kötü duruma hazır olma çağrısı yapan Guterres, pandeminin davranışların değişmesi ve bölünmenin şimdi herkes için tehlikeli olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

Guterres’e göre, küresel zorluklar ancak BM ve organları, Dünya Bankası, IMF ve bölgesel örgütlerin daha yakından çalışması için yöntemleri gözden geçirilmesi gereken daha güçlü küresel yönetim ve uluslararası işbirliği kurumlarının yardımıyla çözülebilir.

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine küresel sorunların çözümünü ele almak ve uluslararası örgütlere harekete geçme fırsatı vermek için bir araya gelme çağrısı yaparak "Bu, zamanımızın en büyük testini başarıyla geçmemizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.