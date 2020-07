Bob Moses’dan yeni single: ‘Desire’

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:34

Bob Moses (Tom Howie ve Jimmy Vallance) yeni albümleri “Desire”ı 28 Ağustos'ta Domino etiketiyle yayınlayacak. Birbirine bağlanarak devam eden altı şarkıdan oluşan “Desire", grup tarafından ''kulüp müziği için bir konsept kayıt ve insanlığın yönlendirilen ihtiyaçlarının olumlu olduğu kadar tuzaklarını da anlatan, dijital çağ için yazılmış bir aşk masalı'' olarak tanımlanıyor.

PARÇAYA İNTERAKTİF KLİP ÇEKİLDİ

Albüm ile aynı adı taşıyan ilk single hipnotik “Desire”, Grammy adayı elektronik müzisyen ZHU işbirliği ile hazırlandı. Parça için Owen Brown'ın yönettiği ve Airplan Studio'nun animasyonlarını hazırladığı interaktif bir klip de çekildi. Klipte; arzunun iki farklı yönünü simgeleyen ilkel üç boyutlu bir imgelem kullanılıyor. İzleyenler bir butona basarak haz ve acı dünyaları arasında geçiş yapabiliyor; çarpan bir kalbi, yanan bir ateşe; ruju kurşuna, keyfi çaresizliğe çevirebiliyor.

2018'de yayınlanan ikinci albümleri “Battle Lines”tan ve çıktıkları dünya turnesinin ardından Bob Moses orijinal ikili formatıyla Avrupa'da bir kulüp turnesine çıktı. Bu turne, bir sonraki müzikal üretimin ilham kaynağı oldu. Vallance "tekrar o ortama dönmek ve toplumsal enerjiyi hissetmek harikaydı" diyor. İlham hissiyle birlikte studio saatleri daha turne devam ederken ayırtıldı. "Aralıksız devam eden mixlerden oluşan bir şey yapmak istedik ki, kulüpte çalarken yaratmaya çalıştığımız hissin aynısını ortaya çıkaralım ve dinleyici bir yolculuğa çıksın" diyor Howie.

Bob Moses ve ZHU (en sağda)

‘ARZU YIKICI OLABİLİR’

Fikirler bir araya gelirken ikili, istikrarlı bir unsura bağlı bir içerik farketti: Arzu ve arzunun günümüz dünyasında kendini temsil etme biçimleri. "Eğer bilinçli değilseniz arzu oldukça yıkıcı olabiliyor. Bu kayıtla kendi arzularımızla hesaplaşarak bilinçlenmeye çalıştık" diyor Vallace. "Arzu hakkındaki hikayeler zamansız: Güneşe çok yakın uçan Icarus'un düşüşü ve ölümü albüm kapağındaki düşen adama ilham verdi. Bu arzunun bizi nasıl çöküşe götürürebileceğini sembolize ediyor.”

Howie ekliyor, "Pink Floyd, Nine Inch Nails gibi gurupların konsept albümlerde yarattıkları dünyaları beğeniyorduk. Bu tip bir şarkı yazıcılığının modern müzik akışıyla birlikte ilginç olabileceğini düşündük.”

Vallance ve Howie, Bob Moses projesini 2012'de başlattı. İki yıl sonra Domino ile anlaşan ikilinin 2015 tarihli ilk albümleri “Days Gone By”da yer alan “Tearing Me Up”, iki dalda Grammy'e aday gösterildi ve “En iyi Remix (Non-Classical).” dalında ödül aldı. 2018’de çıkan “Battle Lines”da yer alan hit tekli "Back Down" ikiliyi ünlü talk show sunucusu Ellen DeGeneres’in sahnesine taşıdı. Albüm de Billboard dergisinin “2018'in en iyi Elektronik Albümleri" listesinde de yerini aldı. Dünyanın karantina altında olduğu bu günlerde Bob Moses, YouTube'da yayınlanan Bobcast adını verdiği canlı DJ setleriyle hayranlarıyla irtibatta kaldı.

'Desire' şarkı listesi:

“Love We Found”

“The Blame”

“Desire” with ZHU

“Hold Me Up”

“Outlier”

“Ordinary day”