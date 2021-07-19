Bodrum'da otelde genç kadına cinsel saldırı iddiası
Bodrum'da bir otelde, barda tanıştığı M.Ö. (18) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.D. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Bodrum'un turistik mahallelerinden Türkbükü'ndeki bir otelde meydana geldi. B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu.
Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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