Bodrum'da otelde genç kadına cinsel saldırı iddiası

Bodrum'da bir otelde, barda tanıştığı M.Ö. (18) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.D. (19), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:20
Bodrum'da otelde genç kadına cinsel saldırı iddiası
Abone Ol google-news

Olay, Bodrum'un turistik mahallelerinden Türkbükü'ndeki bir otelde meydana geldi. B.D. isimli genç, bir barda tanıştığı M.Ö.’ye gecenin ilerleyen saatlerinde cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ardından M.Ö., jandarmayı arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'nün ise ifadesi alınıp hastaneye gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler