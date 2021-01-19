Boğaziçi Dayanışması’ndan çağrı: "Direniş devam ediyor"

19 Ocak 2021 Salı, 20:54

Boğaiçi Ünivertesi'ne kayyım olarak atanan Melih Bulu'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Öğrenciler protestolarının devam edeceğini açıkladı. 21 Ocak Perşembe günü saat 17.00’de Kadıköy Rıhtım’da yapılacak toplanmya birçok üniversite dayanışma grubundan destek geldi.

Dayanışmanın sosyal medya hesabından paylaştıkları çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyıma karşı yapılan protestolarla başlayan eylemlerde sesimize ses oldunuz. Kayyımlarla iradesi çiğnenen üniversite bileşenleri, bu dayanışma sayesinde direnişine devam ediyor ve kayyımlar gidene kadar da devam edecek. Hakları gasp edilen yalnızca Boğaziçi öğrencileri değildir.

İradesi çiğnenen gençleri, belediyelerine kayyım atanan Kürt halkını, yoksullukla ezilen emekçileri, ötekileştirilen ve inkar edilen kadınları, LGBTİ+’ları ve daha nicesini seslerini duyurabilmeleri için kayyımcı zihniyete karşı yapılacak basın açıklamasına ve sonrasında konuşmaya davet ediyoruz.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”



