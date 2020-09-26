Boğaziçi'nde imar barışı düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi
İstanbul'da Boğaziçi ön görünümünü imar barışı kapsamına alan düzenleme, 2 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; İstanbul'da Boğaziçi ön görünümünü imar barışı kapsamına alan düzenleme, 2 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Gözler, bu bölgelerde imar barışından faydalanan yapıların durumuna çevrildi.2018'de AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle, İstanbul'da Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünümünde kalan bazı mahalleleri imar barışı kapsamına dahil edilmişti.
Yasa sonrası, 3 ilçedeki 40 mahallede, kaçak ve imara aykırı yapılar, düzenleme uyarınca yapı kayıt belgesi alarak yasal hale geldi.AYM düzenlemeyi iptal ettiAncak, CHP düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. O başvuruda karar yaklaşık 2 yıl sonra çıktı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin oy birliğiyle iptaline karar verdi. AYM kararının gerekçesi daha sonra açıklanacak. Ancak AYM üyelerinin, düzenlemenin Boğaziçi Kanunu ve Çevrenin Korunması Hakkına aykırı olduğu konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.
Düzenleme nereleri ilgilendiriyordu?Düzenleme Sarıyer'de Rumeli Kavağı, Yeni Mahalle, Merkez, Kocataş, Maden, Büyükdere, Çayırbaşı, İstinye, Kireçburnu, Tarabya Üstü, Rumeli Feneri, Rumelihisarı İle Baltalimanı ve Yeniköy'ün bazı bölümlerini, Beykoz'da Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri, Yalıköy, Merkez, Gümüşsuyu, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Paşabahçe, Anadolu Hisarı, Göksu Ve Göztepe'yi,, Üsküdar'da ise Kuzguncuk, Beylerbeyi, Küplüce, Kirazlıtepe, Çengelköy, Kuleli İle Kandilli'nin bir kısmını kapsıyordu.
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