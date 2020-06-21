Bolton: Trump, Erdoğan etkisinde yargıya müdahale etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Salı günü ABC kanalıyla yaptığı söyleşide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Halkbank üzerindeki baskının kaldırılmasını talep ettiğini’ öne sürdü ve bu durumu ‘yargıya müdahale’ olarak tarif etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabı hakkındaki tartışma devam ediyor.
Bolton, ‘The Room Where It Happened’ isimli kitabın salı günü piyasaya sürülmesinden önce ABC haber kanalıyla yaptığı söyleşide, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Halkbank üzerindeki baskının kaldırılmasını talep ettiğini’ söyledi. Bolton, yaşananları,"Trump'ın, yabancı bir liderin etkisinde yargıya müdahalesi" olarak niteledi.
Pazar günü, ABD merkezli ABC kanalının dış haberler şefi Martha Raddatz'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, tartışmalara neden olan, "The Room Where It Happened" kitabının yanı sıra Halkbank davası ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu.
HALKBANK TRAFİĞİ
ABD Başkanı Trump ile Türkiye Cumhuriyeti arasında, Halkbank konusunda bir dizi görüşme yapıldığını ifade eden Bolton, "Erdoğan'ın istediği temelde Halkbank üzerindeki baskıyı kaldıracak bir çözümdü" dedi.
Bolton ayrıca Trump'ın Erdoğan'a, "New York'taki savcılar Obama'nın adamları. Bizimkileri devreye sokana kadar bekleyin, sonra bununla ilgileneceğiz" dediğini öne sürdü. Daha önce Başkanı Ronald Reagan'ın Başsavcı Yardımcısı olarak görev yapan Bolton, bugüne dek böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyleyerek şöyle devam etti:
"Erdoğan ve ailesinin Halkbank'ı, Trump’a veya ABD’ye çıkar sağlama karşılığında bir rüşvet fonu olarak kullanması fikri çok rahatsız ediciydi..."
"TRUMP'IN TAVRI RAHATSIZ EDİCİ"
Bolton röportajın devamında ABD başkanının, yabancı bir liderin etkisi altında adalet sistemine müdahale etmesini "rahatsız edici" bulduğunu da sözlerine ekledi. Bolton ayrıca, "Tüm koşullar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum, ancak bu bana adaletin engellenmesi gibi geldi"
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