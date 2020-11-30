‘Borsa İstanbul’un yüzde 10’u kaça satıldı?’ diye soran Kuşoğlu, bütçe uyarısında bulundu

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katarlılara satılmasıyla gündeme gelen Varlık Fonu ile “ikinci bir Hazine” yaratıldığına dikkat çekti. Mevcut Hazine sisteminin dışına çıkarılan fondaki kuruluşlara Meclis’te görüşmeleri devam eden Bütçe Yasası ile ödenek aktarılacağına işaret eden Kuşoğlu, bunun anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kuşoğlu, 7 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan 2021 Bütçesi’nin ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esasları düzenleyen “E Cetveli”ne dikkat çekti. Kuşoğlu, bu cetvel ile yeni fonlar oluşturulduğunu söyledi.

Hukuki olmayan bu düzenlemelerin bütçe birliği ilkesine, anayasaya aykırı olduğunu belirten Kuşoğlu, “Varlık Fonu’na aktarılan kuruluşlara kamu adına yapılacak sermaye mahiyetindeki ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertiplerden karşılanabilir, deniliyor. Varlık Fonu, bütçenin dışına çıkarılmış vaziyette, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na da tabi değil. Farklı bir usulle yani ikinci bir hazine yaratılmış” dedi.

‘BİRLİK İLKESİNE AYKIRI’

E Cetveli ile Varlık Fonu’na aktarılan kuruluşlara kamu adına yapılacak sermaye ödemelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanabilmesinin öngörüldüğünü kaydeden Kuşoğlu, “Bunun doğrudan bütçeyle ilgili bir husus olmaması lazım, bunun için ayrı bir kanun çıkmalı” uyarısını yaptı.

Kuşoğlu, Varlık Fonu’nda bulunan Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin Katarlılara satıldığını anımsatarak, şunları söyledi: “Kaça satıldı, nasıl satıldı, nasıl bir ödeme söz konusu olacak? Bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok.”