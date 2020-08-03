Borusan Cat ile EBRD'den 25 milyon dolar kredi anlaşması

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:06

Türkiye ile birlikte Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Uzak Doğu Rusya’da operasyonlarını sürdüren Borusan Cat, şirketin Kazakistan operasyonlarında işletme sermayesi olarak kullanılması için 25 milyon dolar değerinde kredi anlaşması gerçekleştirdi. Yapılan anlaşmayla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) şirketin Kazakistan operasyonlarına sağladığı toplam finansman, 50 milyon dolara ulaştı.

EBRD tarafından yapılan bilgilendirmede, kısa vadeli işletme sermayesi olarak tanımlanan bu kredinin verilmesinde, şirketin COVID-19 döneminde gösterdiği başarılı yönetimin etkisinin olduğu belirtildi. Şirketin çalışanlarını, müşterilerini, işini ve toplumu korumak odağıyla bir araya getirdiği görev gücünün bu olumlu tabloda etkisinin olduğunun altı çizildi.

Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, EBRD’nin pandemi döneminde ayırdığı fonla şirketleri desteklemesinin önemine değinirken; “Borusan Cat olarak bu dönemi ekibimizi, müşterimizi, işimizi ve toplumu koruma öncelikleriyle başarıyla yönettik. Dijital dönüşümünü çok erken tamamlamış bir şirket olmanın büyük avantajını gördük ve tüm operasyon coğrafyalarımızda işimizin etkilenmeden hatta belli segmentlerde hacmini artırarak ilerlediğine tanık olduk. İş sonuçlarımıza yansıyan bu yaklaşımımızın EBRD tarafından da olumlu karşılandığını görüyoruz” dedi.



