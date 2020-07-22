‘Borusan Müzik Evi’nin bu haftaki konuğu: Berke Can Özcan

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:30

Berke Can Özcan’ın Borusan Klasik’te yayınlanan “Borusan Müzik Evi” için hazırladığı, 24 Temmuz Cuma gecesi 23.00’te yayınlanacak programda, 7 Ağustos’ta Berlinli Bohemian Drips etiketiyle çıkacak olan ilk solo albümü Mountains are Mountains’dan seçtiklerinin yanı sıra, Borusan Müzik Evi’nde yapılan ilk konserinden bir seçki de yer alıyor.

2013’ün Ocak ayında gerçekleşen “Big Beats Big Times” başlığını taşıyan bu konserde Berke Can Özcan, Kenny Wollesen ve Erland Dahlen ile birlikte yer almış, bu üç davulcu derilerle, renklerle, zillerle, türlü türlü seslerle, çarpan kalpler ve havayı çalkalayan titreşimler yaratmak için izleyicimizle bir araya gelmişti.

Sanatçının “Full Moon Theory" adlı albümünden de parçaların yer alacağı program, 24 Temmuz saat 23.00-24.00 arası Borusan Klasik radyoda olacak; tekrarı ise bir sonraki Cuma günü 12.00 ve Pazar günü 21.00’de gerçekleşecek.



“Borusan Müzik Evi”nin ilerleyen günlerinde Burak Özdemir müzikseverlerle buluşacak. Borusan Klasik’i internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store ve Android (Google Play Store) cihazlarına indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorsanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.



