Borusan Müzik Evi’nin konuğu Gülşah Erol

04 Haziran 2020 Perşembe, 18:02

Borusan Klasik’in sevilen programı “Borusan Müzik Evi”nin bu haftaki konuğu viyolonsel sanatçısı Gülşah Erol, Abstra, Birds Ensemble ve Karakulak Ensemble gibi topluluklarda çalarak yerli özgür ve doğaçlama cazın yıldızını parlatan önemli isimlerden biri.

2019’un Nisan ayında Abstra Feat. Peter Brötzmann ve 2017’nin Kasım’ında Abstra & Andreas Kaling & Bart Maris konserlerinde Borusan Müzik Evi’nde izleyicilerle buluşan sanatçı, müzikseverler için hazırladığı bu özel programla 5 Haziran Cuma günü saat 23.00-24.00 arası Borusan Klasik’te. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için programın tekrarı bir sonraki Cuma günü 12.00 ve Pazar günü 21.00’de. Programın tekrarlarından sonra ise, bu seçki Borusan Sanat’ın Spotify hesabında her an ve her yerde müzikseverlerin yanında olacak.

"Borusan Müzik Evi”nin ilerleyen günlerinde ise Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver, Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım, Berke Can Özcan ve Burak Özdemir dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Klasik’i internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarına indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorsanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.