Bosna Hersek Gaziler Bakanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:15

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Covid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.