Bosna Hersek Gaziler Bakanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Bukvarevic'in Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in pazartesi günü durumunun kötüleştiği, bugün ise yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bukvarevic'in 22 Temmuz'da Covid-19 testinin pozitif çıktığı, dün itibarıyla da solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.
Boşnak bakanın evli ve iki çocuk babası olduğu ifade edildi.
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