Bosna Hersek istihbarat birimi başkanı gözaltına alındı
Reuters'ın haberine göre, Bosna'da istihbarat birimi başkanı Osman Mehmedagic sahte diploma düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Bosna polisi bugün düzenlediği operasyonda ülkenin istihbarat birimi başkanı Osman Mehmedagic'i kara para aklama ve sahte üniversite diploması düzenleyerek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Saraybosna polis sözcüsü Mirza Hadziabdic, Reuters'a yaptığı açıklamada operasyonun savcıların talebi ile gerçekleştirildiğini söyledi.
Savcılıktan yapılan açıklamada Mehmedagic'in görevini ve yetkisini kötüye kullanarak evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçlarını işlediğinin araştırıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz ay Saraybosna'da bulunan Amerikan Üniversitesi yöneticisi ve iki diğer kişi Mehmedagic için yasadışı diploma bastıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Fotoğraf: (RFE/RL)
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