Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı.

DHA
09 Eylül 2020 Çarşamba, 17:34
Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
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Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. 


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