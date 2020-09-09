Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı.
Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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