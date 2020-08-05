Boykottan etkilenmeyen Facebook: 'Yanlış bilgi ve nefretten kar elde etmiyoruz'

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:03

Açıklanan son finansal sonuçlara göre sosyal medya devi, binden fazla reklamcının geçici olarak platformu terk etmesinin çok fazla etkisi olmamış.

Facebook, geride kalan çeyrek için 18,3 milyar dolar reklam geliri duyurdu ve bu da bir yıl önceye göre yüzde 10 artış anlamına geliyor. Ayrıca firma yaptığı açıklamada, Temmuz'un ilk üç haftasında da insan hakları örgütlerinin reklamcıları sosyal ağ üzerindeki harcamalarını azaltmaya teşvik ettiği ay gelirin yüzde 10 büyüdüğünü ve önümüzdeki çeyrekte bu büyümenin "kabaca benzer" olmasını beklediğini söyledi.

Analistlerle yapılan görüşme sırasında Mark Zuckerberg, nefret konuşmalarının ve yanlış bilgilerin Facebook üzerindeki içeriğin sadece "küçük bir kısmı" olduğunu belirterek, "yanlış bilgi veya nefretten kar elde etmiyoruz" dedi.

Her ne kadar büyük firmalar reklam harcamalarını durdurmaları hakkında manşetlerde haber olsalar da, Facebook'un reklam gelirinin çok büyük bir kısmı platformu kolay bir şekilde bırakamayan daha küçük işletmelerden geliyor. Kısacası sonuçlar, Facebook'un ne kadar baskın olduğunu gösteriyor.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı ise, 2019'a göre yüzde 12'lik büyüme göstererek 1,79 milyara yükselmiş durumda.

Kaynak: CHIP Online