Brezilya, Çin’den ek 20 milyon doz CoronaVac aşısı alacak
Brezilya'nın Sao Paulo şehri Valisi Joao Doria Brezilya'nın Çin menşeili CoronaVac aşısı için ek doz alacağını açıkladı.
Brezilya’nın Sao Paulo şehri valisi Joao Doria, Brezilya’nın Çin’den ek 20 milyon doz CoronaVac aşısı almak için görüştüğünü söyledi. Doria, ilk kez duyurulan bu anlaşma ile Brezilya daha önce aldığı 100 milyon doz aşıya ek olarak 20 milyon doz daha alınacağını belirtti.
Brezilya’da Butantan Biyomedikal Enstitüsü CoronaVac aşısını geniş çaplı deneyler ile denemiş ve ulusal aşı programı için doz ayarlamaya ve verileri girmeye başlamıştı.
Brezilya’da CoronaVac dışında AstraZeneca firmasının geliştirdiği aşı da acil durumlarda kullanılmak üzere onay almıştı.
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