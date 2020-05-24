Brezilya'da gençlerde Covid-19 kaynaklı ölüm oranı artıyor

24 Mayıs 2020 Pazar, 12:38

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.



Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 965 artarak 22 bin 13'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 508 artışla 347 bin 398'e ulaştı.



Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının Covid-19’dan yaşamını yitirdiği belirtildi.



Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Covid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.



Cep telefonu konumu verilerine dayandırılan araştırmalar, Brezilyalıların git gide daha az "evde kal" önerilerine riayet ettiğini de gösteriyor.



Brezilyalı genç yetişkinlerde Covid-19'dan yüksek ölüm oranında, çalışmak zorunda olmalarının da etkili olduğu ifade ediliyor.



Ülkede nüfusun yüzde 20'si, günde 5,5 dolardan az parayla hayatlarını sürdürüyor. Bu arada araştırmacılardan oluşan "COVID-19 Brasil" isimli bir grup, Brezilya'da Covid-19 enfekte kişi sayısının, resmi rakamların 10 katından fazla yani 3,6 milyon olduğunu iddia etti.



Grup, Brezilya'da 20-29 ve 30-39 yaş gruplarının her birinde 580 binin üzerinde Covid-19 vakası bulunduğunu ileri sürüyor.



Brezilya'da 60 yaş üstündekiler, nüfusun yüzde 13,6'sını oluşturuyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 20 bin 47'ye, vaka sayısının da 310 bin 921'e çıktığını açıklamıştı.



Kaynak: NTV

