Bu 6 genç bilim kadınına dikkat

Biri zehirli gazları tespit eden sensörler üzerine çalışıyor; diğeri dokunmatik ekran yerine hissetmatik ekranlar üzerine; bir diğeri 70 yıldır çözülemeyen matematik problemine yanıt arıyor. 3’ü sağlık alanında, kanser ve romatoid artrid... Onların çalışmaları insanlık için pek çok yeniliğin kapısını aralayacak bir ağın parçaları olacak. Tıpkı L’Oréal’in “Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var” sloganının ulaştığı diğer bilim kadınları gibi...

HER ZAMANKİNDEN ÇOK...

L’Oréal’in UNESCO işbirliğiyle yürüttüğü “Bilim Kadınları İçin” programı dünyada 22. ve Türkiye’de 18. yılını geride bıraktı. L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier, “Dünyanın karşılaştığı tüm bu zorluklardan sonra, bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu artık biliyoruz. Önümüzdeki 15 yıl içinde bilim daha da önemli hale gelecek. Gıda güvenliğinden sağlığa, hijyenden enerjiye, ekosistemden iklim değişikliğine kadar her konuda bilime ihtiyaç duyuyoruz. Teknolojiye, yeniliğe ve daha fazla bilim insanına ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde bilim kadınlarının potansiyellerini ortaya çıkarmak en büyük hedefimiz” diye konuştu. Türkiye’de 18 yılda 108 bilim kadınına burs verildi. 4’ü art arda olmak üzere, 5 Türk bilim kadını Uluslararası Yükselen Yetenek seçilerek uluslararası alanda Türkiye’nin adını duyurdu. 2020 ödülünü kazanarak araştırmalarında kullanılmak üzere 75 bin TL destek almaya hak kazanan bilim kadınlarımız:

SANALA DOKUNMAK

- Dr. Dicle Dövencioğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi dokunduğumuz dünyayı ekrana taşımayı hedefliyor. Malzemeleri nasıl algıladığımızı anlarsak belki de yakın gelecekte robotlar sadece sert metallerle araba yapmayacaklar, yumuşak malzemelerle de çalışacaklar. Hatta belki dokunmatik ekranların yerini hissetmatik ekranlar aldığında internetten sipariş ettiğimiz gömleğin kumaşına dokunmak mümkün olacak.

KİMYASAL SENSÖRLER

- Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda başuzman araştırmacı. Zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmesini amaçlıyor

- Dr. İdil Yet

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik Anabilim Dalı öğretim üyesi. Araştırma alanı özellikle karaciğer kanseri üzerine.

- Dr. İrem Durmaz Şahin

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi “Epitel yumurtalık (over) kanseri, dünya çapında görülme sıklığı açısından 7. sırada ve kansere bağlı hayat kayıpları sıralamasında ise 5. sırada yer alıyor. Epitel over kanseri hastalarının ilk 3 yılda tekrar etme oranı maalesef yüzde 70 gibi yüksek bir oranda ve platin dirençli veya refrakter hastalarda optimal tedavi yöntemi hâlâ tam olarak bilinmiyor” diyen Şahin Over kanserinde gelişen ilaç direnç mekanizmalarının daha iyi anlaşılması üzerine çalışıyor.

- Dr. Nazar İleri Ercan

Yaygın görülen ve tedavisi olmayan Romatoid Artrit hastalığı için nano ilaç geliştiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi.

- Doç. Dr. Nazife Erkurşun Özcan

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden. 70 yıldan uzun süredir çözülemeyen “Kakutani Sanısı” matematik problemine yanıt arıyor.

YÜKSELEN YETENEK ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

- Dr. Serap ERKEK

2019’da “Bilim Kadınları İçin” programında ödül kazanan Dr. Serap Erkek, mesane kanserine yön veren epigenetik mekanizmaların araştırılması projesiyle şimdi de “2020 Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü” almaya hak kazandı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde epigenetik mekanizmalarını araştıran Dr. Serap Erkek kanser oluşumunda rol oynayan mekanizmaları çözmek amacıyla önemli araştırmalar yapıyor.