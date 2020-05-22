Bu bayram özlemde birleştik

22 Mayıs 2020 Cuma, 22:04

POPSAV'ın müzik emekçilerine yardım için düzenlediği online festival bu akşam saat 20.00'de başlıyor. Festivale destek veren sanatçılarla bayram dileklerini ve karantina günlerini konuştuk.



Zülfü Livaneli: Türkülere baktığımız zaman Anadolu halkının hissiyatını çok güzel anlatır türküler, kimi der ki bayram geldi kanlı kinli barışır, kimi de der ki bayram gelmiş neyime kan damlar yüreğime... Sınıfsal bir şey bu da. Bir de biz son yıllarda kutuplaşmaya meraklı bir ülke olduğumuz için ramazan bayramı diyenlerle, şeker bayramı diyenler birbirine düşer. Oysa bu bir bayram... Hem müzikçilerin hem herkesin şeker ve ramazan bayramı kutlu olsun!

Nükhet Duru: POPSAV'a elbette destek verecektim. Müzik sektörü pandemi sürecinde en çok yara alan sektörlerden biri, sahne üstünde ve arkasında yüzlerce emekçi çalışıyor o konserlerin seyirciye en iyi biçimde aktarılabilmesi için. Bir konsere gidişimiz 20-30 kişiye iş imkanı sağlıyor. İki aydır evine ekmek götüremeyen yol arkadaşlarımız için tabii ki elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Karantinada en çok neyi özledi?

Özgürlüğümü özledim tabii. İstediğim zaman istediğim yerde olabilme şansımı, temiz havayı, denizi, ağacı, yolda yürümeyi ve elbette mesleğimi göz göze seyircime baka bak icra etmeyi... Online konserlerim sürüyor; ama aynı salonda aynı havayı soluyup aynı enerjiyi üreterek, büyüterek şarkı söylemek ve seyircinin reaksiyonunu canlı canlı hissetmek bambaşka.

Sağlıklı günlerde buluşmak en büyük temennim. Birbirimizin, bir arada olabilmenin, sevdiklerimize dokunabilmenin ne demek olduğunu daha iyi nasıl öğrenebilirdik? Daha sakin, daha tevekküllü, daha çok üretip daha az tüketen bireyler olmamıza, doğaya ve dengesine saygı duymamıza bir nebze bile olsa imkan sağlar umarım bu yaşadıklarımız diye düşünüyorum... Karantinada olmasam sahnede olurdum hoş karantinada da sahnedeyim, neredeyse her gün online olarak buluşacağım seyircimle... Sağlıklı, huzurlu olalım bize her gün bayram.

Grup Gündoğarken- Gökhan Şeşen: Bayramlar güzeldir, hakkıyla kutlamak lazım ama bu dönem ne yazık ki böyle... Geçecek bu günler, haberler doğruysa, normalleşmeye doğru çabuk döndük. Tedbiri elden bırakmayalım. En büyük zararı gören sektörlerin başında müzik sektörü. Ekranlarda müzikten sanattan söz eden kimse yok açıkçası, herkes kendi derdinde... Ferhan Şensoy’la Şahları da Vururlar oyununa başlayacaktık. Ferhan’la geçenlerde konuştum, ekim gibi başlamayı planlıyoruz. Umarım ikinci dalga olmaz...





Suzan Kardeş: Öncelikle Popsav'a çok teşekkür ederim. Bir arada olmaya ve birlik beraberliğimizi koruduğumuza dair bizlere bu hissi yaşattıkları için. Sanatçılar bu süreçte çok yalnız kaldılar, iyisine de kötüsüne de göğüs gerdiler ama yalnız olmadığımızı, Popsav vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Ayrıca sizlerin vesilesiyle en başta sağlık çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimizden fazla emek harcayıp, virüs ile savaştılar. Emekleri ödenmez. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım. Sağlıklı günlerde bir arada olmak dileğiyle.





Şevval Sam: Müzik emekçileri ciddi bir mağduriyet yaşıyor. POPSAV’ın organizasyonuna katılarak ‘çorbada tuzumuz’ olsun dedik, umarım karşılık bulur. Müzik emekçilerinin biraz olsun ihtiyaçlarının karşılanması hepimizi mutlu eder. Elimizden çok fazla bir şey de gelmiyor, süre uzadıkça kimse önünü görmüyor. Bayramlarda genelde konserlerimiz oluyordu, sahnede olmak aslında en büyük eğlence bizler için. Umarız bir an önce eski coşkili günlerimize geri döneriz. Bir arada olduktan sonra bayram olmuş olmamış çok da önemi yok. Bu sürecin insanlara öğrettiği bazı şeyler var, tabiatın, özgürlüğün kıymetini bilmek, gezegene saygı göstermek... İnsan dünyanın sahibi, değil parçası. Küçüçük minnacık bir varlık insanı dize getirdi. İnsan bir durup düşünsün dedi, umarım dersi almış oluruz.

Yeşim Salkım: Hiç kimsenin bir şey yapmadığı şu zamanlarda müzik emekçilerine verilen POPSAV'ın bu desteğin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten evimde bir stüdyo ortamım vardı. Söyleyeceğimiz şarkıyı kararlaştırdık, müzisyen arkadaşımla beraber şarkıyı çaldık ve okuduk.

Karantina da en çok üretmeye çalışarak zaman geçirdik. Canlı yayınlar yaptık bu arada görmediğimiz dostlarımızla hayata dair fikirlerimizi konuştuk. Uzun süredir bir arada olmadığımız dostlarımızla bu karantinanın bizi bir araya getirdiğine inanıyorum. Tabii çok zorlu bir süreçti ve bir an önce pandeminin bitmesini ve herkesin eski günlere - tabii ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - daha sağlıklı, daha temiz, daha hijyen, daha sağlık personelinin işinin ne kadar güç olduğunun farkına vararak, bu saatten sonra farkındalıklarımızla yaşayacağımızı düşünüyorum

Her şerden bir hayır doğarmış

Bayramlar benim için hep aile demektir; çünkü ben bütün bayramlarımı ailemle; kardeşim, çoluğum çocuğum, yeğenlerim, annem, babam öyle geçirdim. Bu sefer biraz farklı olacak; çünkü evde olacağız, biraz ayrı olacağız sevdiklerimizden; ama bu da bize belki bir ders verecek. Bayramda daha çok tatile çıkan veya işte olup, sevdikleriyle olamayan insanlar belki şu anda onlarla olmak için çok çok büyük bir mücadele veriyor olacak. Aslında her şerden bir hayır doğarmış sözü bence böyle günler için geçerli umarım biz de almamız gereken dersi bu yaşadığımız süreçten çıkartmış oluruz hep beraber. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.





Sibel Alaş: Karantinada en çok kitaplarla vakit geçirdim. Elimde tercüme edilmeyi bekleyen romanlar vardı. Hala onlarla haşır neşirim. Sevdiceğim, kedilerimiz, köpeklerimiz, hayatı eve sığdırdık. Konserleri özledim en çok. Bayram benim için aile demek. Birlikte oturulan sofralar, mendillerin arasına saklanan harçlıklar, kırmızı pabuçlar demek. Karantinanın benim için en üzücü tarafı hayatımda ilk kez annemi ve babamı görmeden bir bayram geçirecek olmam. Karantina olmasaydı soluğu onların yanında alır, çocukluğumun bayramlarından birini yaşardım. Herkesin bayramını kutluyorum. Evde olmak bayram sevincini azaltmasın sakın.

Tabii Eda Özülkü: POPSAV'ın bu etkinliğinin taa başından beri içindeyim aslında fiilen olmasa da Metin dolaysıyla her şeyden haberdarım. Müzisyenlik bildiğiniz gibi düzenli geliri olmayan bir meslek ve 25 yıldır bu sektörün içindeyim. Bu tür durumlarda ise ilk etkilenen sektör biz oluyoruz. POPSAV festivalinin birçok müzisyene faydalı olacağını düşünüyorum. Karantinada bol bol ailemle zaman geçirdim. Onun dışında çok şükür ki mesleğim aynı zamanda hobimiz bu dönemde çocuklarımla beraberim ve onlarda müzikle uğraşmaya başladılar. Enstrüman çalıyorlar, hep beraber müzik yaptık, film seyrettik, kitap okuduk tabii ki yemekler yaptık..

Bayramların eski tadı yoktu

Bayramlar ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla daha çok görüşme imkanı bulduğumuz zamanlar. Ama tabii ki eski bayramların tadında geçmiyordu son zamanlar. Herkesin bir koşuşturma içinde olduğu bu günlerde gerçekten ihmal ettiğimiz ilişkilerimiz vardı, eski bayramları bu yüzden çok özlüyorum. Bu karantina dönemi aslında yıllardır neleri ihmal ettiğimizi anlamamız için bir sebep oldu. İnşallah bir daha böyle sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz bayramlar olmaz.

Reyhan Karaca: POPSAV bir dönem benim de görev aldığım değerli bir vakıf… Bu anlamlı konser için bana yönetim tarafından gelen bu teklife seve seve iştirak ettim. Karantinada tabii ki tüm meslektaşlarım gibi en çok sahnede olmayı özledim

Bayram benim için yıllardır ailemle ve sevdiklerimle birlikte olmakla birlikte, yoğun sahne aldığımız özle günler. Karantina olmasaydı, bayramın her günü konserimiz olacaktı; ama tabi ki sağlık, tüm planlarımızı değiştirdi. Şimdi ailemizle bile doya doya kucaklaşmıyoruz..Tüm sevenlerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım.

Murat Evgin: Çocukluğum POPSAV’ın kuruluş yıllarına denk geliyor. Her yıl Yedikule Zindanları’nda yapılan Şarkı Günü’nü ve dönemin Cumhurbaşkanlarının sanatçılarla sahneye çıkıp Samanyolu şarkısını söylediği sahneleri unutmak mümkün değil. Popsav’dan bu konserde olmam için bir teklif gelince mutlulukla kabul ettim. 14 sezondur müziklerini yaptığım Arka Sokaklar’la ünlenen “Özledim” şarkısını seslendireceğim çünkü hepimiz bu dönemde özlem içindeyiz.

Karantina'da İspanyolcaya başladı

Karantinada en çok telefonumla vakit geçirdim. İspanyolca öğrenmeye ve şarkılarımı İspanyolca söylemeye başladım. En çok arkadaşlarımı ve orkestramla konser vermeyi özledim. Biz ailece her Ramazan Bayramı’nda rahmetli babaannemin evinde buluşurduk. Bayağı da kalabalık bir aileyiz. O saatler çok eğlenceli geçerdi. Bir de o yaşlarda büyüklerimizin elini öpüp, alacağımız harçlık bizim için çok önemliydi. Kuzenlerimle harçlıkları sayar neler alacağımızı konuşurduk.

Bu sene biraz buruk geçecek toplu buluşmalar, aile buluşmaları olamayacak; ama sağlık hepsinden önemli. Sağlıklı günlerde hep beraber olmayı diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlarım.



