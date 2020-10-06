Bu maskeyi takarken aynı anda yemek yiyebilirsiniz
ABD merkezli bir teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan “otomatik maske” üretti.
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından maskeler hayatın bir parçası haline geldi. ABD’nin Florida eyaletine bağlı St. Petersburg kentinde bulunan Robology isimli teknoloji şirketi, Covid-19 salgınına karşı yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmayan AutoMask adında otomatik maske üretti.
AĞIZ KISMINI OTOMATİK OLARAK AÇIYOR
AutoMask, yaygın olarak kullanılan kumaş maskelere alternatif olarak piyasaya sürüldü. Maskede bulunan kızılötesi sensörler 10 santimetre yakına yaklaştırılan nesneleri algılayarak, ağız kısmını otomatik olarak açıyor. Kullanıcılar bu sayede yüzüne dokunmadan ve maskesini çıkarmadan gündelik hayatına devam edebiliyor. Maskenin ağız kısmında bulunan filtreler virüse karşı yüksek koruma sağlarken, filtreler değiştirilebiliyor. Maske kapak açma ve kapatma için ise 9 voltluk pilden güç alıyor.
AutoMask’ı icat eden mühendisler, maskeyi mesleklerinde standart yüz maskesi takmak zorunda olan kişiler için tasarladıklarını aktardı.
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
- Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Müsamere çocuğu...
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İŞKUR'da AKP şartı!
- Ali Edizer görevden alındı
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Menemene büyük zam
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması