Koronavirüs: Bilim insanlarına göre 'Burnu açıkta bırakmak, maske takmamakla eş'
Bilim insanları, Covid-19'a karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri de maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor.
Bilim insanları, Covid-19'a karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri de maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor.
WHO yetkilileri ayrıca takıldıktan sonra maskeye dokunulmamasını, çıkarılırken de ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor.
'HİÇBİR FAYDASI OLMAZ'
Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, Covid-19 salgınıyla mücadelede maske takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.
Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness da burnun açıkta bırakılması eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında fark yok" diye konuştu.
Uzmanlar, maskelerin konuşurken çıkarılmaması ve boyunda ya da kulağa asılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.
Virüs, ağız ve burundan çıkan çok küçük damlacıkların ağız ve burundan solunmasıyla bulaşıyor.
'MASKE, 2-3 KAT DAHA FAZLA KORUMA SAĞLIYOR'
Prof. Sly, "Araştırmalar, maske takmanın virüse karşı 2-3 kat daha fazla koruma sağladığına ve hastalık taşıyan kişinin virüsü yaymasının önlenmesinde çok daha etkili olduğuna işaret ediyor" dedi.
Geçen hafta ABD'de California Üniversitesi'nin sonuçlarını yayımladığı bir araştırma, maske takmanın Covid-19 enfeksiyonun daha hafif geçirilmesini sağlayabileceğini ortaya koymuştu.
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