Bu tabloya sosyal mesafe gerekiyor

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:55

Norveçli ressam Edvard Munch’un dört kez yaptığı “Çığlık” adlı ünlü eserinin dördüncü ve 1910 tarihli versiyonu Norveç’in Oslo kentindeki Munch Müzesi’nde sergileniyor.

2004 yılında müzeden çalınan ama 2006’da yeniden ele geçirilen ünlü tablodaki bazı bozulmalar bilim insanlarından kurulu uzman bir ekip tarafından incelendi ve tablonun rutubetten zarar gördüğü belirlendi.

Bu bozulmanın önemli bir sebebi Munch’un muhtemelen yanlışlıkla bozuk bir boya kullanmış oluşu. Munch’un kullandığı bozuk kadmiyum sarı boya çok az bir rutubette bile bozulabilen bir yapıya sahip, buna insan nefesi de dahil.



Sarı renk zamanla beyaza dönüşmeye başlamış ve bu durum özellikle tablodaki günbatımında ve merkezdeki figürün boyun kısmında belirgin bir şekilde görülüyor.



Uzmanlar tüm bu sebeplerden dolayı tablonun özel bir şekilde sergilenmesi gerektiğini, odadaki rutubetin mümkün olduğu kadar yok edilmesinin şart olduğunu söylüyor.



“Çığlık” tablosunu görmek isteyenlerin de esere çok yaklaşmadan, nefeslerinin tabloya ulaşamayacağı bir mesafeden eseri incelemesi gerekiyor.



Edvard Munch “Çığlık” adlı eserini 1893 ve 1895’te iki kez pastel boya ile, 1893 ve 1910’da ise iki kez yağlı boya ile yarattı. 1910 tarihli versiyon 2004’de maskeli iki adam tarafından gündüz vakti silah zoruyla çalındığında eserde kahverengi bir leke oluştu.

