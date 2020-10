Bu yıl 10. kez düzenlenen karikatür yarışması sonuçlandı. Yarışmaya 56 ülkeden 411 karikatürist katıldı

01 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Milas Belediyesi tarafından Milas doğumlu ünlü karikatürist Turhan Selçuk anısına düzenlenen karikatür yarışmasında ödül almaya hak kazanan karikatürler belli oldu. Buna göre birincilik ödülünü Çin’den Liu Qiang, ikincilik ödülünü Kazakistan’dan Galym Boranbayev ve üçüncülük ödülünü de İran’dan Hassan Omidi kazandı.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na 56 farklı ülkeden 411 karikatürist 1722 karikatür ile katıldı. Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanması gerekirken dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrimiçi değerlendirmede bulunan jüri, 1722 karikatür arasından dereceye giren karikatürleri belirledi.

‘NİCE ON YILLARA...’

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, gazetemiz çizeri Kamil Masaracı, İzel Rozental, Sonay Yılmaz, Hicabi Demirci, Nazım Alpman, Ramize Erer, Çiğdem Demir, Yüksel Aksu ve Serter Karataban isimlerinden oluşan jüri üyeleri, uzun saatler süren değerlendirme sonucunda birinci, ikinci ve üçüncülüğe hak kazanan karikatürler ile özel ödül almaya layık görülen karikatürleri belirledi.

Her yıl yapılagelen ödül töreni ve serginin tarihinin, yaşanan pandemi nedeniyle ileriki bir tarihte açıklanacağı duyuruldu. Ruhan Selçuk, gazetemize Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nın öneminden bahsederek “Milas Belediyesi tarafından 10 yıldır süregelen, karikatür dünyasında ölümsüzlük kazanmış efsane isim Turhan Selçuk’a sevgi ve saygı duruşu niteliğindeki karikatür yarışması 10 yaşında ve sözün bittiği yerde...

Turhan Selçuk aramızda değil, ama her zaman yanı başımızda. On yıldır artan bir ivme ve heyecanla Turhan Selçuk Karikatür Yarışması başarıyla devam ediyor. Nice on yıllara... 2010 yılında kurulan ve çocuklara karikatür eğitimi veren Milas Karikatürlü Ev’de ise onun adını sonsuza taşıyacak nesiller yetiştiriliyor. Emeği geçen tüm dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

BAŞKAN TOKAT: YARIŞMAMIZ MARKA OLDU

Gazetemize konuşan Muhammet Tokat, “Turhan Selçuk, bizim için çok çok önemli bir isim. Nüfus cüzdanında da Milas yazıyor. Onu bir ‘Karikatürlü Ev’ ile yaşatıyoruz. Yarışmamız da artık marka haline geldi ulusal ve uluslararası düzeyde. Bizim açımızdan çok gurur verici. Başta Kamil Bey (Masaracı) ve Ruhan Hanım (Selçuk) olmak üzere bütün diğer jüri üyelerimizle aile gibi olduk. Yarışmamızı da daha büyük noktalara taşımak niyetinizdeyiz” dedi.

Başkan Tokat, Turhan Selçuk sempozyumunun da müjdesini vererek “Aralık ayında da Turhan Selçuk ile ilgili bir sempozyum yapacağız. Turhan Selçuk’u anlatan bir kitap da bastık. Yarışmayı daha büyük noktalara taşımak konusunda da biz Milas Belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz” diye konuştu. Tokat, jüri buluşmasıyle ilgili olarak da “Tabii Zoom üzerinden yapılan jüri toplanmasına alışkın değiliz. Eskiden yüz yüze yapıyorduk, birbirimizi etkiliyorduk, bu kez farklı oldu ama yine de iyi oldu” ifadelerini kullandı.