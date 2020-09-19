BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
En Çok Okunan Haberler
- Altaylı, Selman Öğüt'ü tiye aldı: Umudumu taze tuttu
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Koca'dan İzmir için korkutan açıklama
- Taha Ün serbest bırakıldı: Memur Sen'i işaret etti!
- Dünya devi bir fabrikasını kapatıyor
- Sakın 'Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin
- Hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini!
Video Haberler
- Özel: Bir kişi yargılanacaksa onun Soylu olduğu açık
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Altaylı, Selman Öğüt'ü tiye aldı: Umudumu taze tuttu
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Koca'dan İzmir için korkutan açıklama
- Taha Ün serbest bırakıldı: Memur Sen'i işaret etti!
- Dünya devi bir fabrikasını kapatıyor
- Sakın 'Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin
- Hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini!