BUDO'dan sefer iptalleri

19 Eylül 2020 Cumartesi, 08:23

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

