BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 08:23
BUDO'dan sefer iptalleri
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 
 


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