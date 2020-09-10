Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bülent Arınç'ın Twitter'dan yaptığı açıklma şöyle:
"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."
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