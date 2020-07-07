Buluşmalar için Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanına

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Sancar, Meclis’te, üzerinde “Hep birlikte savunmayı savunuyoruz” yazılı önlükler giyen partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, 1 Haziran’da başlattıkları “Demokratik Mücadele Programı”nın ilk aşamasının, Edirne ve Hakkâri’den Ankara’ya yürüyüş şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Sancar, “Şimdi de ikinci aşamayı TBMM’den, Ankara’dan başlatıyoruz. Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla olacak. Adaletsizliğe itiraz ediyorduk şimdi bu buluşmalarla adaleti inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz” dedi. “İktidarın dize getiremediği toplumsal çevreler için hareket ettiğini” söyleyen Sancar, “Gençliğin itirazına sosyal medyayı kapatarak cevap vermek istiyor. Gençlerden ‘dislike’ın intikamını almak istiyor. Barolara diz çöktüremiyor, şimdi Meclis’te bulunan kanun teklifiyle barolara, savunmaya bir intikam operasyonu gerçekleştiriyor” dedi. Barolara ilişkin yasa teklifinin “biat operasyonu” olduğunu da söyleyen Sancar, TBMM Genel Kurulu’nda teklife güçlü ve etkili bir biçimde muhalefet edeceklerini kaydetti.