Bünyamin Balamir’in 50. resim sergisi ‘Hattuşa’dan Engürü’ye’ açıldı

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Balamir, 9 Nisan’a değin açık kalacak sergisi ile ilgili sorularımızı yanıtladı:

- Serginizdeki resimler, Ankara keçileri, Ankara kedileri ile Ankara’yı anlatıyor.

Sergimin ismi “Hattuşa’dan Engürü’ye.” 1969 Eylül ayından bu yana Ankara’da yaşıyorum. Ankara’ya vefa borcum var.

- Tablolarınızda hep buğulu ama canlı bir renk uyumu duyumsanıyor.

Kendim neysem onu yapıyorum. Renkler, ruhsal yapımın renklerdeki anlamı ile buluşmasıdır. Buğulu derinlikler de ruhumun derin yapısının biçimde yansımasıdır. Karanlık bir dünyaya gücüm oranında ışık-sevgi olabilme çabasıdır.

- 50. serginizi açtınız. Yarım yüzyıllık sanatçı olmak nasıl bir duygu?

Düşündüren bir duygu. “Ne zaman geçti bu yıllar” diyorum. Daha çok şey yapmalıyım ama zaman yok oluşa daha da yaklaşıyor telaşı içindeyim. Daha çok çalışıp insanlık adına daha çok şey yapmalıyım duygusu yaşıyorum.