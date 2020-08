Burak Çevik'in son video çalışması New York'ta

25 Ağustos 2020 Salı, 10:15

"Tuzdan Kaide" ve "Aidiyet" filmleriyle tanınan yönetmen Burak Çevik’in yeni video çalışması "While Cursed by Specters / Hayaletlerce Lanetlenirken", dünya galasını 17 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 58. New York Film Festivali’nde yapacak.

Küresel pandemiden dolayı bu yıl fiziksel koşullarda ve dijital platformalarda yapılacak New York Film Festivali’nin yeni bölümü "Currents" (Günceller) kapsamında gösterilecek olan video, Danièle Huillet ve Jean-Marie Straub çiftinin 1984 yapımı filmleri "Klassenhältnisse / Sınıf İlişkileri"ne müdahalede bulunuyor.

Huillet ve Straub’un Franz Kafka’nın romanı “Amerika”dan uyarladıkları ve romandaki hayâli mekanları Almanya’ya taşıdıkları filmlerine müdahale eden 10 dakikalık video; iç mekanlardaki noksanlığı, tenha dış mekanların gerçeküstülüğü ve yaşantının kadraja hiç dahil olmayan izleri aracılığıyla sosyal bağların daha serbest kurulabileceği bir dünyayı tahayyül ediyor.