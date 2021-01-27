Burak Orhan'ın ilk single'ı çıktı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 20:09

Burak Orhan'ın “Bi'Şeyler" adlı ilk single’ı DMC dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yapımcılığını Niyazi Mete'nin üstlendiği single için Orion Stüdyoları'nda stüdyo kuruldu ve klip çekildi. Veli Kuzlu'nun görüntü yönetmenliğinde çekilen klibin yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu üstlendi.

Burak Orhan: ‘Müzik benim hayalimdi. Üniversitede Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kazandim ama orada okurken asıl istediklerimi gerçekleştirmek, oyunculuk ve müzik egitimi almak istiyordum. Bu yüzden Los Angeles’a oyunculuk eğitimi almaya gittim. Hem oyunculuk hem dans hem de müzik eğitimi aldim. Bu yolculuk beni biraz daha müziğe doğru yöneltti ve bende ‘Bi şeyler’ olduğunu anladım. Türkiye’ye dönerek ilk single’ımı çıkardım’ diye konuştu.