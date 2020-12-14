Bursa SGK’deki mesai düzenlemesi yargıya taşındı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

SGK Bursa İl Müdürü Karaca imzası ile 4 Aralık’ta personele gönderilen 2 ayrı yazıyla, “il müdürlüğü ile bağlı merkez müdürlüklerinde mesai saatlerinin 08.30-12.00, 13.00- 17.30 olarak düzenlendiği” ve “yürütülen iş ve işlemlerde aksaklık yaşanmaması adına sokağa çıkmanın yasak olduğu saatlerde de çalışmaya devam edileceği, personelin sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulduğu” bildirilmişti.

Büro-İş Sendikası, Karaca hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 30 Ekim’deki yazısı ile 2 Aralık’tan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görüldüğünün bildirildiği anımsatılan suç duyurusu metninde, bu genelgenin ardından Bursa Valiliği’nin yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasının istendiğine işaret edildi.

Suç duyurusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına mesai saatlerinin düzenlenmesi konusunda yetki tanınmadığına da dikkat çekilirken, Karaca’nın “eylemi ile salgın karşısında kamu çalışanlarının ve vatandaşların sağlıklarını tehdit ettiği, kamusal güvenliği, işyeri huzur ve barışı ile Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe giren genelgelere aykırı hareket ettiği, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğrattığı ve kamu hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verecek eylemlerde bulunduğu” kaydedildi.