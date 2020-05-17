Bursa'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi, evinin bahçesinde el bombası buldu.
Çitli Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Öztürk, bahçesinde toprakla uğraştığı sırada el bombasını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine söz konusu bahçeye gelen jandarma ekipleri, eski yıllardan kaldığı tahmin edilen el bombasını muhafazaya aldı.
Paslandığı görülen ve patlamamış olduğu belirtilen bombanın imha edileceği öğrenildi.
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