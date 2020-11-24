Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı
Bursa’da dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2’si kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandaki bir daireden patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine evdeki Nur A. (23), Şebnem A. (27) ve Oğuzhan B.(33) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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