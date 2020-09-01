Büşra hemşireyi 'tehdit' eden Süleyman Kaan Altınok serbest bırakıldı

01 Eylül 2020 Salı, 20:32

Sosyal medyada Büşra hemşireyi 'tehdit' ettiği iddiasıyla Manavgat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade veren Süleyman Kaan Altınok, ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından da ifadesi alınan Altınok, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altınok hakkında yurt dışı yasağı da getirildi.

Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna 'Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap vermişti.

Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi. Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.