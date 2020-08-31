Büyük Zafer’in coşkusu çocukların gözünde

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

‘SIRADA 29 EKİM VAR’

İmamoğlu resmi törenin ardından Kemerburgaz Kent Ormanı, Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı ve Şişli’deki Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, daha sonra Atatürk Kent Ormanı’na geçti. Burada konuşan İmamoğlu, “Bu güzel günde, Atatürk’ün adını hediye ettiğimiz Atatürk Kent Ormanı’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda buluşmak istedim. Az önce Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki kutlamalarda çocukların, gençlerin o coşkusunu gördüm. İnşallah 29 Ekim’de havalar güzel olursa, burada da, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda da, Yaşam Vadisi’nde de etkinlik yaparız. Gururluyuz. Atatürk Kent Ormanı’na bekliyoruz herkesi” dedi.

- AVCILAR Belediyesi Zafer Konvoyu tüm ilçeyi gezerek Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Bakırköy Belediyesi’nde ilk kutlamada, Özgürlük Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na konulan çelenk ile başladı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Zafer Bayramı’na ilişkim yayımladığı mesajında, “Bugün sadece Anadolu’da değil, emperyalizme karşı tüm milletlere örnek olan büyük zaferin 98. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

- BEŞİKTAŞ Belediyesi, Barbaros Meydanı’nda Zafer Yolu sergisi açtı. Yurttaşlara açık sergide, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak Milli Mücadele’yi gerçekleştiği “Zafer Yolu”na uzanan süreç anlatıldı.

BU ZAFER HEPİMİZİN

- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, resmi törenlerin ardından belediyeye ait Beylikdüzü TV üzerinden çeşitli yayımlar gerçekleştirerek Zafer Bayramını kutladı.

- KADIKÖY Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile kutladı.

- KARTAL Belediyesi ilçenin 20 mahallesini gezen bir üstü açık otobüs ve bando takımı ile konser verdi. Aynı saatlerde vosvos konvoyu yapılarak ilçenin 5 noktasında balonlar dağıtıldı.

- KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi ilçedeki esnaf ve yurttaşla Türk Bayrağı dağıttı.

- ŞİŞLİ Belediye Başkanı Muammer Keskin de Zafer Bayramı’nı yurttaşlaralar kutlamak için bir otobüs ile sokak sokak gezdi.

- ATAŞEHİR Belediyesi de zafer bayramı için resmi tören düzenledi