Çağdaş İskoçlar Türk sahnelerinde!

Ankara Üniv., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Eleştirmenler Birliği üyesi olan Doç. Dr. Sıla Şenlen Güvenç’in, arşiv niteliği taşıyan çalışması Çağdaş İskoç Tiyatrosu; İskoç tiyatrosu üzerine dilimizde yazılan bir ilk kitap.

Güvenç, bu alana ilişkin birikimini, tiyatro eleştirmeni olarak yıllar içinde izlediği yapımlar hakkındaki bilgilerini, yakın zamanda Edinburgh Üniversitesi’nde sürdürdüğü araştırmalar ve David Grief, Zinnie Harris, Linda McLean gibi yazarlarla yaptığı görüşmelerle akıcı bir dille bileştirerek sunuyor.

ÜÇ YAZARA ÜÇ BÖLÜM

Detaylı dipnotları yanı sıra geniş kaynakçasıyla da dikkat çeken kitabın giriş bölümünde; İskoç tiyatrosu ve çağdaş İskoç tiyatrosu örneklerinin Türkiye’de sahnelenme geçmişi ile ilgili bilgiler veriliyor.

Kitapta, Neilson, Greig ve Harris’in bugüne kadar ülkemizde sahnelenmiş oyunlarına ayrılan üç ayrı bölüm bulunuyor.

İlk bölümde, Neilson’un dört oyunu: Normal, Penetrator, Sansürcü (The Censor) ve Disosya (The Wonderful World of Dissocia); ikinci bölümde, Greif’in dört oyunu: Avrupa (Europe), Uzak Adalar (Outlying Islands), İki Kişilik Yaz (Midsummer) ve Prudencia Hart ve Bir Tuhaf Dibe Vurma Öyküsü (The Strange Undoing of Prudencia Hart); üçüncü bölümde de, Zinnie Harris’in üç oyunu: Kış Dönümü (Midwinter), Nefesinizi Nasıl Tutarsınız? (How to Hold Your Breath?) ve Şafakta Buluş Benimle (Meet Me at Dawn) kapsamlıca inceleniyor.

GELENEK-YENİLİK ÇATIŞMASI

Her bölümde yazara ve yapıtlarına ilişkin genel bilgilerin ardından, yazarın seçilen oyunları; kendilerine ayrılan altbölümlerde gerek toplumsal gerekse bireysel boyutlarıyla ele aldıkları suç, şiddet, cinsellik, homofobi, psikolojik bozukluklar, çevre etiği, yeni savaş anlayışı, küreselleşme ve küresel göç gibi kavramlara da değinmek yoluyla ele alınıyor.

Bu bağlamda her yazarın; çağdaş insan hayatında olduğu kadar çağdaş kültür ve edebiyatta da kendilerine yer bulan toplum-birey ilişkisi, insanlar arası ilişkiler, insan psikolojisi, normal-anormal üzerine tanımları, gerçeklik, sosyal ahlak, gelenek-yenilik çatışması gibi konuları kendi biçemince işlediği görülüyor.

Kitapta Neilson ve Harris’e ayrılan bölümler, bu yazarların Türkiye’de sahnelenen oyunlarının tümünü kapsıyor. Greig’in ülkemizde sahnelenmiş kısa oyunları Hassas ve Köy ile gençlere yönelik yazılan Sarı Ay ve Dr. Korczak Örneği’ne ise, hem bu oyunların kısa sahne ömürleri göz önünde bulundurularak hem de kitapta yapısal açıdan dengeyi korumak yolunda ayrı bölümlerde yer verilmemiş. Yine de, Greig hakkındaki bölümde bu oyunlara ilişkin bilgileri bulmak olanaklı.

Çağdaş İskoç Tiyatrosu / Sıla Şenlen Güvenç / Mitos-Boyut / 312 S. / 2020.