‘Çağdaş sanat’ heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Contemporary Istanbul’un geçen yıl fiziksel olarak yapılma şansı zorlansa da pandemi izin vermemişti. 2020’nin sonlarına doğru sanal ortamda yapılan fuarın bu yıl ise iki defa (ilkbahar-sonbahar) yapılacağı duyurulmuştu. Fuar, tam kapanmanın da yaşandığı ilkbahar aylarından sonra gecikmeli de olsa haziran ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşacak. Tabii ki pandemi önlemlerinin üst düzeyde tutulacağı fuarın basın toplantısı dün yapıldı. Toplantıda Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü konuştu.

Ali Güreli, izleyicilerin içinin rahat olması gerektiğini dile getirerek “Herkesin Contemporary Istanbul’a katılmasını istiyoruz. İstanbul dışında olsalar bile 1-2 günlerini ayırıp gelsinler” dedi. Güreli, fuarda görev alacak herkesin Covid-19 testine gireceğini de ifade etti. Girişlerde de izleyicilerden HES kodu isteneceğini ve ateş ölçümlerinin yapılacağını da belirtti.

Contemporary Istanbul bünyesinde bu yıl 8. yaşını kutlayan “Plugin” dijital sanatlar ve yeni medya alanında sanatsal üretimlerini “Post” teması üzerinden izleyiciler ile buluşturacak. Maxim Zhestkov’un “Volume” eseri (kapak), Mario Klingemann’ın “Hyperdimensional Attractions Sirius A” eseri (üstte)

‘İYİLEŞTİRİCİ GÜÇ’

Ali Güreli, konuşmasında “Sanat pazarı, sanatçıların üretimleri de dahil bugünün koşulları ile birlikte toplumun içinde bulunduğu ruh hali, duyguları, heyecanları ile de son derece bağlantılıdır. Yaşadığımız bu süreçte Contemporary Istanbul ekibi ve ana sponsorumuz Akbank ile sanatın iyileştirici gücüne inanarak bu fuarı büyük bir özveri ile gerçekleştireceğiz. Art Basel Hong Kong, New York Frieze fuarında da gördüğümüz gibi sanata olan ilginin her koşulda devam ettiğini görüyoruz.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli salonları içindeki 7 bin m2 alanda yapacağımız fuarda, giriş katı 4 bin m2 olan alanda 26 galeri yer alacak, alt kattaki 3 bin m2’de ise 8. yılında Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Plugin İstanbul ve aralarında Akbank Sanat’ın da olduğu çeşitli kurumlar yer alacak. Küratör Esra Özkan’ın seçkisinde 18 sanatçı ile Plugin Istanbul heyecanlı bir alan olacak. Akbank Sanat da Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde 11 sanatçının yer aldığı ‘Olan ve Aşkınlık’ sergisi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

‘ÜÇ BOYUTA GEÇMEK İSTİYORUZ’

Akbank olarak kültür sanat alanında yaptıkları çalışmalara pandemi döneminde de devam ettiklerini söyleyen Murat Göllü, “Pandemi döneminde yüz yüze yapamadığımız kültür sanat etkinliklerimizi çevrimiçi platformlara adapte ederek geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürdük. Bu dönemde sanat çok daha demokratik ve ulaşılabilir bir hale geldi. Ama bizler, sanatseverler, sanatçılar, aslında hepimiz artık çevrimiçinin iki boyutundan çıkıp üç boyuta geçmek istiyoruz” diye konuştu.