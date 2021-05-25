Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı

Tenis sezonunun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'da milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ikinci tura yükseldi.

AA
25 Mayıs 2021 Salı, 23:15
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık Elemeleri'nde ikinci tura çıktı
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının elemelerinde, tek kadınlar ilk turunda korta çıkan dünya 178 numarası Büyükakçay, Çinli Jia-Jing Lu ile karşılaştı.

Bir saat 14 dakika süren karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan 31 yaşındaki milli sporcu, elemelerde ikinci tura kaldı.

Çağla Büyükakçay, bu turda, Avustralyalı Storm Sanders ile karşılaşacak.


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