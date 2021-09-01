Çalıştığı atölyeden 4.5 kilogram altın çaldı; ikiziyle kaçtı
Bahçelievler'de Serdal E. (18) çalıştığı kuyumcu atölyesinin kasasından 4.5 kilogram altını çalıp, dışarıda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile kaçtı. Kardeşlerden Serdal E. Manisa'da yakalanırken, polis ikizi Gurur E.'yi aramaya devam ediyor.
Olay, Bahçelievler Kuyumcukent'te dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kuyumcu atölyesinde çalışan Serdal E. sabah işyerine geldi.
Serdal E., işyerinde bulunan kasayı anahtarıyla açarak içerisinde bulunan 2 milyon 200 bin lira değerindeki 4.5 kilogram altını aldı. Şüpheli dışarda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile buradan kaçtı.
İşyeri sahibi S.I., işyerine geldiğinde kasanın açık olduğunu, içerisindeki altınların olmadığını fark etti. S.I., polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serdal E.'nin ikiz kardeşi Gurur E.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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