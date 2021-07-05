Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya alındı

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Covid-19’lu bir kişiye temas etmesi sonrasında karantinaya alındığını açıkladı.

İHA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:11
Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya alındı
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İngiliz Kraliyetinde Cambridge Dükü Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton kendini karantinaya alıyor.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Middleton’ın korona virüs tespit edilen bir kişi ile temaslı olması nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.

Middleton’un herhangi bir semptom göstermediği, ancak tedbir amacıyla böyle bir karar alındığı aktarıldı.


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