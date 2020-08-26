Can Ataklı'ya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı
Gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ATAKLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK
İddianamede, Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.
İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yargılama önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.
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