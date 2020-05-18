Canlı yayın yaparken kedisini dövdü: Para cezası kesildi
Eskişehir’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini döverek fırlatan Pooya Sedighi (32), hayvanseverlerin ihbarı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sedighi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kedi tedaviye alınırken, Pooya Sedighi’ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 950 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca adli soruşturma başlatıldı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde oturan Pooya Sedighi, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken evde baktığı kedisini döverek koltuğa fırlattı. Hayvanseverler yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı. Dernek başkanı Av. Gülçin Yapıcı, İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı Polis Merkezi’ne götürüldü.
‘KEDİ ARTIK GÜVENDE’
Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, ''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın'' dedi.
Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi’nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor.
950 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Pooya Sedighi (32), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kedi tedaviye alınırken, Pooya Sedighi’ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 950 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca adli soruşturma başlatıldı.
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