Cannes'da bir kez daha Spike Lee başkan
74. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını geçen yıl iptal edilen festivalin jüri başkanı Spike Lee üstlenecek. Festival 6 - 17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Geçen yıl pandemi yüzünden iptal edilmeseydi Cannes Film Festivali'nin Altın Palmiye jürisine Spike Lee başkanlık edecekti.
Spike Lee'nin bu yıl aynı görevi üstleneceğini açıklayan Festival Başkanı Pierre Lescure haberi şu sözlerle duyurdu:
"Belirsizlikle geçen aylar boyunca Spike Lee bize sürekli cesaret aşılamaya devam etti. Onun bu desteği nihayet meyvelerini verdi doğrusu bu zor zamanlarımızı sorgulamak için daha güçlü bir kişilik bulamazdık."
Festivalin Genel Delegesi Thierry Fremaux ise "Onun sinemaya duyduğu coşku ve tutku herkesin beklediği büyük festivali yapabilmek için bize inanılmaz bir enerji verdi. Sabırsızlık içindeyiz" dedi.
Bu yıl her zamankinden farklı bir zamanda, 6 - 17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan festivalin seçkisi ve jüri üyeleri ise Haziran ayında açıklanacak.
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