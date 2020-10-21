Çay kahveden daha mı sağlıklı?
Türkiye'de bol tüketilen içeceklerden olan çay ve kahve arasındaki "hangisi daha sağlık?" sorusu yıllardır pek çok yurttaşık merak ettiği bir soru? Peki çay içmek insanlara ne gibi yararlar veya zararlar verir?
Çay çeşitli flavonoller içerir ve özellikle de yeşil çayın içinde bol miktarda epigallokateşin-3- gallat (EGCG) bulunur. Bu maddenin antioksidan ve kanseri önleyici etkisi olduğu söyleniyor.
Bazı araştırmalara göre yeşil çay ve daha az etkili olmakla birlikte siyah çay içenlerde meme, bağırsak ve akciğer kanseri daha ender görülüyor. Bununla birlikte 1,6 milyon insanın katılımıyla gerçekleştirilen 51 araştırma sonucunun değerlendirilmesi de çok çelişkili sonuçlar vermiş.
Deneyler sırasında hem yeşil hem de siyah çay, diyabet hastası farelerdeki kan şekeri seviyesini düşürürken, sağlıklı insanlarda da glikoz metabolizmasını desteklediği görülmüş.
Çay ve özleri ayrıca kardiyovasküler hastası insanların kolesterolünü ve kan basıncını düşürmekte ve hayvanlardaysa siyah çayın içinde bulunan kateşin, yağ ve nişastayı parçalayan enzimleri engelliyor ve bir olasılıkla da metabolizmayı tetiklemekte.
Bazı araştırmalara göre çay kilolu veya obez insanlarda zayıflamaya yardımcı oluyor. Ancak çay içimine bağlı kilo kaybı sağlığı olumlu bir şekilde etkilemeyecek kadar az ve bu durum belki de diğer yaşam biçimleriyle ilgilidir diyor araştırmacılar.
Aşırı miktarda çay tüketimi insana faydadan çok zarar verebilir. Çayın içinde doğal olarak florür bulunduğu için ölçülü içilen çay dişleri kuvvetlendiriyor.
New Scientist dergisinde verilen bir örnekte bir kadın on yedi yıl boyunca her gün 100 ila 150 poşet çay içtikten sonra 47 yaşında aşırı florür yüzünden tüm dişlerini kaybetmiş.
Oysa çayın içindeki florür ve antibakteriyel özellikleri dişleri korur. Ve yeşil çayın gargara potansiyelini araştıran bir çalışma, bildik klorheksidin bazlı gargaradan daha ucuza çok daha fazla bakteri öldürdüğü şeklinde sonuçlanmış. Benzer bir şekilde çürüklerle savaşan siyah çay da ağızdaki antibakteriyel enzimleri uyarır.
Bu sonuçlar ile çay ve bazı özelliklerinden dolayı kahve, birçok yönden yararlı. Ama içeceklerin olumlu özelliklerinden yararlanabilmek için ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Günde bir iki fincan kahve ve bir iki bardak çay keyfimizi yerine getireceği gibi sağlığınıza da iyi gelebilir.
Kaynak: Herkese Bilim Teknoloji
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