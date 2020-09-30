Cem Özay’ın filmi ‘Af’ dünya prömiyerini Tokyo’da yapacak

30 Eylül 2020 Çarşamba, 11:31

Yönetmenliğini Cem Özay’ın üstlendiği “Af” 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. “Af” sinema dünyasının prestijli festivalleri arasında yer alan Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne bu sene Türkiye’den seçilen tek yapım oldu.

Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.

Yapımcılığını Ömür Güner’in, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği “Af”ın çekimleri geçtiğimiz sene Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi’nin bir dağ köyünde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film Antalya Film Forum’dan TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Başka Sinema Dağıtım Ödül’ünü kazanmıştı.