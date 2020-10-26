Cem Yılmaz'ı kızdıran 'bilet fiyatları' iddiası

26 Ekim 2020 Pazartesi, 22:47

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yılmaz’ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600 TL’ye kadar olan bilet fiyatları tepkiye yol açtı” şeklindeki habere tepki gösterdi.

“Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı” diyen Yılmaz, söz konusu haberlere ilişkin açıklık getirdi.

Yılaz, “Sıklıkla, abuk sabuk karaborsa sitelerinin gösteri biletlerini tuhaf fiyatlarla satmasını, bilerek, isteyerek bu şekilde haberleştirmek... ‘Kim bu karaborsa siteleri kim niye bu fiyata bilet satıyor’u sormamak normal olmuş. Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı. İlgilenenlere duyuru” dedi.