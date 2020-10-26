Cem Yılmaz'ı kızdıran 'bilet fiyatları' iddiası
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, gösterilerinin bilet fiyatlarına yönelik haberlere sert sözlerle tepki gösterdi.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yılmaz’ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600 TL’ye kadar olan bilet fiyatları tepkiye yol açtı” şeklindeki habere tepki gösterdi.
“Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı” diyen Yılmaz, söz konusu haberlere ilişkin açıklık getirdi.
Yılaz, “Sıklıkla, abuk sabuk karaborsa sitelerinin gösteri biletlerini tuhaf fiyatlarla satmasını, bilerek, isteyerek bu şekilde haberleştirmek... ‘Kim bu karaborsa siteleri kim niye bu fiyata bilet satıyor’u sormamak normal olmuş. Böyle bir fiyat yok; hiç de olmadı. İlgilenenlere duyuru” dedi.
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