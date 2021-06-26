Cep’te ‘Made in Türkiye’ rekabeti alevlendi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:01

Cep telefonu firmaları Türkiye’de giriş seviyesi modellerini üretiyor. Şu ana kadar Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme ve TCL yerli üretim 9 tane model cep telefonunu piyasaya sundu. Türkiye merkezli General Mobile, Casper ve Reeder’ın ise üretimleri sürüyor. Huawei ve Honor’un da Türkiye’de üretim yapacağı uzun süredir konuşuluyor. Türkiye’de üretilen cep telefonlarını derledik:

Xiaomi Redmi 9T ve 9C

Çinli Xiaomi Avcılar’da kurduğu fabrikada 2 bin kişiye iş yaratarak 5 milyon adet akıllı telefon üretmeyi hedefliyor.

Xiaomi, Türkiye'de ürettiği yeni modeli Redmi 9T'nin satışına başladı. Redmi 9T 4GB + 64GB modeli 2 bin 799 TL ve Redmi 9T 4GB + 128GB modeli ise 2 bin 999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. 48 MP AI dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü barındırıyor.

Xiaomi’nin Türkiye’de ilk ürettiği ilk modeli Redmi 9C oldu. 5000 mAh pil gücüne sahip cihazın fiyatı 1.980 TL.

Oppo’dan 3 model

Oppo Türkiye’de ürettiği A54 modelini bu ayın ortasına doğru piyasaya sundu. 6.5 inç genişliğindeki ekranıyla öne çıkan cihaz 5000 mAh kapasiteli pile sahip. Oppo A54, tek şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Oppo A54'ün arka kısmında 13 MP ana kamera bulunuyor fiyatı ise 2 bin 999 TL.

Oppo mayıs ayı içinde de Türkiye’de ürettiği Reno5 Lite modelini tüketiciyle buluşturdu. 48 MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite, 4310 mAh pile sahip.

Oppo’nun Tuzla’da ürettiği ilk “Made in Turkey” logolu telefonu Oppo A15s ise 6.5 inçlik ekrana ve 4230 mAh pile sahip. Cihazın fiyatı ise 2 bin 180 TL.

realme C21 satışa çıktı

realme’nin yerli üretim giriş segmenti cep telefonu realme C21, Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ rengiyle tüketicilere sunuldu. C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. realme C21'in 13 MP ana kamerası var ve 6.5 inç HD ekrana sahip. Cihazın satış fiyatı 1.999 TL.

TECNO’dan 35 milyon dolar

TECNO Mobile de, 35 milyon dolarlık yatırımla Pendik’te cep telefonu üretimine başladı. TECNO Mobile Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “Tesisimizde yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefliyoruz” dedi.

TCL 20 SE

Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL Tekirdağ’da akıllı telefon üretimine başladı. ‘Made in Türkiye’ etiketiyle üretilen TCL 20 SE, 6.82 inç ekran boyutuna sahip ve IPS LCD ekran teknolojisiyle geliştirildi. TCL 20 SE’nin fiyatı ise 2 bin 799 TL. TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Türkiye’deki tesisin yıllık üretim kapasitesi 450 bin adet olduğunu, 2022’de kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarmayı hedeflediklerini, bu yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelini Türkiye’de üretmiş olacaklarını söyledi.

Samsung A01 Core

Samsung, cep telefonu üretimi için Sunny ile işbirliği yaparak üretim bandını Esenyurt'ta kurdu. Samsung A01 Core serisi telefonunu ‘Türkiye’de montajlandı’ yazısıyla satışa sunmuştu. Samsung, Galaxy A serisinde yer alan diğer modellerini de Türkiye’de üretmeyi planlıyor.

Vivo Y11s

Çinli Vivo da Türkiye’yi üretim için seçen markalardan. Gebze'de tesis kuran şirketin ilk modeli Y11s oldu. 5 000 mAh dahili pille gelen Vivo Y11s’de 13 MP ana kamera var.