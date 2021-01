Çeşme'da bir yılda 5 bin sokak hayvanı tedavi edildi

26 Ocak 2021 Salı, 12:17

Çeşme’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesini sağlamak amacıyla kurulan, Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği bünyesinde alanında uzman 2 veteriner hizmete başladı. Veteriner Fırat Seven ve Gülşah Tenekeci, 2 tekniker personel Ahmet Atalay ve Gülçin Mete ile birlikte; 1 hayvan nakil aracı, 1 ameliyathane, 1 muayene odası, 1 adet laboratuvar, 1 röntgen cihazı ve tedavi ünitelerinin bulunduğu Klinik sokakta yaşayan can dostlara tedavi hizmeti vermeye devam ediyor.

Hayvanların yaşama hakkını korumak ve onlara daha donanımlı bir barınma ortamı sunma hedefini yaptığı icraatlerle ortaya koyan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Hayatımızın bir parçası olan, sokaklarımızı paylaştığımız patili dostlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız. Onların daha iyi şartlarda yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ilıca’da hizmete açtığımız veteriner kliniğimiz ve nakil aracımızla sokakta yaşayan güçten düşmüş ve tedaviye ihtiyacı olan dostlarımızı tespit ederek rehabilitasyon merkezimizde tedavi ediyoruz” dedi.

Sokak hayvanlarına aşılama ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra kısırlaştırma işlemi de yapılarak doğal yaşam alanlarına tekrar bırakıldığının altını çizen Başkan Oran, “Sokaklardaki can dostlarımızı merkezimizde tedavi edip, sahiplendirerek onlar için daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz. Barınağımızda birtakım iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi hale getireceğiz. 2019 yılında üç binden fazla köpeğimize kısırlaştırma işlemi yaptık. 2020 yılı itibariyle de 1500 köpeğimize, 1200 kedimize kısırlaştırma ve 1300 köpeğimize aşılama, 110 kedimize ise aşılama işlemi yapıldı. Son bir yılda kedi, köpek, tilki, at, martı ve diğer yabani hayvanlar olmak üzere toplam 2000 can dostumuzun tedavi işlemleri gerçekleştirildi. Bakımı ve aşıları tamamlanan sağlıklı can dostlarımıza sıcak ve güzel bir yuva kazandırma çalışmalarımız da devam edecek” şeklinde konuştu.