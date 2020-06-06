Cezaevinde tecritte tutulan Taylan Kulaçoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi
Sosyal medyada “İsimsizler” adı altında platform kurduğu öne sürülüp, iktidara yakın basın yayın organları tarafından hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan Taylan Kulaçoğlu’nun avukatı Tamer Doğan, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.
Gazetemize de açıklamalarda bulunan avukat Doğan,
müvekkiline temizlik malzemesi, kıyafetleri ve hesabına yatırılan paranın
verilmediğini belirterek “Müvekkil Taylan Kulaçoğlu özel bir muameleye maruz
kalıyor. Böyle bir uygulama kabul edilemez, bu bir işkencedir” dedi.
Uzun süredir AKP’ye yakın basın yayın organlarında hedef
gösterilen Taylan Kulaçoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “suç
işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla 17 Mayıs’ta Balıkesir’de gözaltına alındı.
Tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz
yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ancak sulh ceza
hâkimliğinin kararına savcılığın yaptığı itiraz sonucu Kulaçoğlu hakkında
yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Kulaçoğlu tutuklandı. İki haftadır
tutuklu olan Kulaçoğlu’nun avukatları Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne
verdikleri dilekçe ile müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.
Dilekçede, Taylan Kulaçoğlu dosyasının son dönemde sosyal
medyada siyasetin rahatsız olduğu ve konuşulmasını istemediği konularda
paylaşım yapan herkesin susturulması amacıyla açıldığı belirtildi.
Kulaçoğlu’nun yaptığı sosyal medya paylaşımlarında yasadışı bir içerik
olmadığına dikkat çekilen dilekçede, Kulaçoğlu’nun ifade hürriyetini kullandığı
kaydedildi. Kulaçoğlu’nun kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin
bulunmadığının aktarıldığı dilekçede, tutuklama kararının kaldırılarak
Kulaçoğlu’nun derhal tahliye edilmesi istendi.
‘ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR’
Ayrıca gazetemize açıklamalarda bulunan avukat Tamer Doğan,
müvekkilin 2 haftadır pandemi bahanesiyle tecritte tutulduğunu belirterek “İlk
günden müvekkilin ailesi para yatırmasına rağmen bu para müvekkile
verilmemiştir. Haliyle müvekkil kantinden alışveriş yapamıyor. Yastık, sigara,
temizlik malzemesi alamıyor. Boynu yastıksız yatmaktan tutulmuş durumda. Eski
püskü yırtık kıyafetler var çünkü alındığındaki kıyafetleri uygun bulmamışlar.
Ailenin götürdüğü kıyafetler de verilmiyor” dedi.
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