ÇGD'den Boğaziçi eylemlerini takip eden gazetecinin gözaltına alınmasına tepki

12 Şubat 2021 Cuma, 22:37

ÇGD Bursa Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ÇGD Bursa Başkan Yardımcısı Ozan Kaplanoğlu ve eylemde gözaltına alınan 21 kişinin serbest bırakılması stendi. Açıklamada Kaplanoğlu'nun kamerası elindeyken polis saldırısına maruz bırakıldığı ifade edilerek, "Meslektaşlarımızın maruz kaldığı bu hukuk ve insanlık dışı muameleyi şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bursa Demokrasi Güçleri’nin Setbaşı'nda Boğaziçi öğrencilerine destek amacıyla yapmak istediği yürüyüşü engelleyen polis, aralarında ÇGD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ozan Kaplanoğlu’nun da bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, eylemi takip eden basın emekçisi arkadaşlarımızın görüntü almasını engellerken, görevi başındaki Bursa Muhalif çalışanlarını da göz altına alındı. Gözaltına alınan ÇGD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Ozan Kaplanoğlu darp edilirken, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü. Devletin gücü bir kez daha gazeteciler üzerinde sınandı. Kamerası elinde meslektaşlarımız polis tarafından kasten hedef alındı. Bu saldırı, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımızın maruz kaldığı bu hukuk ve insanlık dışı muameleyi şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. "