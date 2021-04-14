CHP '256 kağıdın yarısını' sormuştu, o afiş de kaldırıldı
CHP Kastamonu İl Başkanlığı binasından sökülen "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişin yerine "256 kağıdın yarısını nettiniz?" yazılı afiş asılmıştı. O afiş de itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
CHP'nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla parti binalarından sökülmeye devam ediyor.
Son olarak Kastamonu'da da CHP İl Başkanlığı binasına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri savcılık talimatıyla emniyet ekipleri tarafından sökülmüş, yerine "256 kağıdın yarısını nettiniz? Deyivesenize?" yazılı bir afiş asılmıştı.
O afiş de itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
"HUKUKA SAYGINIZ YOK, BARİ EMEĞE OLSUN"
Afişin ikinci kez kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Hukuka saygınız yok, bari emeğe saygınız olsun. Kastamonu parti binamızdaki pankart biraz önce ikinci kez kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
Hukuka saygınız yok, bari emeğe saygınız olsun.— Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) April 14, 2021
Kastamonu parti binamızdaki pankart biraz önce ikinci kez kaldırıldı. #128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/YXxG46dwyO
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